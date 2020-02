Crisi Air Italy, De Micheli: “Allo studio misure per tutelare i lavoratori”

Contrattacco del governo alla messa in liquidazione di Air Italy. Il ministro dei trasporti Paola De Micheli ha parlato di una serie di misure allo studio per presentarle domani al tavolo con i sindacati.

“La liquidazione di Air Italy è figlia dei problemi tra i soci e con i soci insisteremo nella richiesta di cambiare la procedura di liquidazione in procedura di concordato.

Le misure, continua il ministro, “riguardano i lavoratori non solo per garantire il reddito nella fase della crisi ma anche per garantire un approdo nel mondo del lavoro”.