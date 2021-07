Consumi: over 65 sempre più interessati all’e-commerce

Gli over-65 interessati all’e-commerce sono per circa due terzi uomini (63,4%) e un terzo donne (36,6%) ma il loro ricorso allo shopping online è aumentato in egual misura sia per gli uomini che per le donne negli scorsi dodici mesi. Le ricerche online degli over-65 sono effettuate prevalentemente da mobile (61,0%) e l’utilizzo di cellulari e smartphone per fare shopping online è più che raddoppiato nell’ultimo anno (+112,5%).

Così emerge dall’ultima idnagine di idealo secondo cui a livello territoriale gli over-65 che negli ultimi dodici mesi hanno aumentato il ricorso allo shopping online provengono principalmente dal Trentino-Alto Adige (+247,5%), Basilicata (+239,0%), e Sardegna (+150,1%). Nel Lazio gli over-65 che fanno ricerche online sono aumentati del +75,6% mentre in Lombardia del +65,2%.

Nell’ultimo anno, gli over-65 hanno preferito fare acquisti online per i propri cari e in particolare per i più piccoli della famiglia: sono infatti più che raddoppiate le ricerche online di prodotti per Gaming & Giochi elettronici (+349,1%), Abbigliamento bambini (+241,7%) e Accessori per il gaming (+189,0%). Hanno poi acquistato Elettrodomestici – boom per i Televisori (+230,2%), Forni (+217,8%), Robot da cucina (+155,1%), Lavastoviglie (+115,7%), Frigoriferi (+85,7%) e Piani cottura (+76,8%) – prodotti per il Giardinaggio, il Fai da te e per l’Arredamento, e Medicinali e Integratori alimentari che, nell’ultimo anno, sono cresciute del +145,0%. Mettendo a confronto la categoria over65 con quella dei giovani tra 18 e 24 anni si scopre che il prodotto più desiderato dagli e-shopper over-65 italiani nell’ultimo anno è lo Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro mentre i giovani tra i 18 e 24 anni online nell’ultimo anno hanno cercato soprattutto il gioco FIFA 21 e poi Apple iPhone 11