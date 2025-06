ConformGest rileva Autoplus per crescere nel mercato delle garanzie post-vendita auto

ConformGest, controllata dal fondo di private equity Vam Investment, ha annunciato l’acquisizione di Autoplus, società specializzata nella gestione delle Garanzie Convenzionali e della Garanzia Legale di Conformità per conto dei rivenditori professionali di veicoli usati.

Fondata nel 2007 a Gemonio (VA), Autoplus è una società di servizi che, come ConformGest, offre ai rivenditori professionali pacchetti di garanzia post-vendita per guasti meccanici relativi a autoveicoli di seconda mano.

L’acquisizione permetterà a ConformGest di consolidare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale e di arricchire il proprio know-how operativo, integrando le competenze specifiche sviluppate da Autoplus, in particolare nell’ambito del telemarketing. Il business di Autoplus sarà integrato nel gruppo garantendo la piena continuità operativa grazie al supporto del management.

Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento guidata da Marco Piana, ha acquisito nel 2023 una partecipazione di maggioranza in ConformGest, entrando nel capitale al fianco della famiglia fondatrice Pinzano. Con sedi operative in Italia, Spagna, Portogallo e Polonia, il gruppo punta a creare un leader europeo nel segmento delle garanzie post-vendita, in un mercato ancora altamente frammentato.

Questa operazione segue le due precedenti acquisizioni di RPM Garantie e Fidelitycar, completate nel 2024 e 2025, e contribuisce al raggiungimento di un fatturato consolidato atteso per il 2025 superiore a 40 milioni di euro.