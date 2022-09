Il costo medio degli affitti in Italia segna un rallentamento ad agosto stabilizzandosi a 12,2 euro/m 2 , lo stesso prezzo del mese precedente.

Così l’indice di riferimento delle locazioni dell’Ufficio Studi di idealista, secondo cui l’incremento mensile dello 0,1% è marginale, ben più significativa è la variazione annua, pari al 7,4%.La tendenza regionale segna rialzi in 15 delle 20 regioni italiane, trascinate dagli andamenti positivi del Molise (6,6%), seguito da Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia (entrambe 4,1%), quindi dal Trentino-Alto Adige (3,5%). Aumenti del 2,2% per Campania e Veneto, tutte le altre regioni segnano aumenti contenuti sotto il due per cento. All’opposto il calo maggiore spetta all’Abruzzo (-4%), che precede Basilicata (-3,3%) ed Emilia-Romagna (-2,9%). Prezzi giù anche in Toscana (-1,4%) e Umbria (-0,2%). I prezzi vedono la Valle d’Aosta (18,1 euro/m 2) quale regione più cara davanti alla Lombardia (15,9euro/m 2 ). Altre regioni con valori sopra la media nazionale sono: Toscana (14,7 euro/m 2 ), Trentino-Alto Adige (14,1 euro/m 2 ), Lazio (13,1 euro/m 2 ) e Emilia-Romagna (12,9%). Le macroaree più economiche della Penisola sono Umbria (6,7 euro/m 2 ), Basilicata (7 euro/m 2 ) e Sicilia (7,3 euro/m 2 ).

Se vuoi aggiornamenti su Case in affitto: canone medio in Italia è di 12,2 euro al metro quadro inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali. Nome Cognome Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.