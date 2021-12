Casa montagna: le 10 località più gettonate nelle Alpi. Sul podio: Ponte di Legno, Asiago e Falcade

Il mercato immobiliare delle case in montagna è particolarmente vivace sull’arco alpino. In particolare, Ponte di Legno, Asiago e Falcade risultano essere le località più gettonate, secondo la classifica stilata da Casa.it.

Al primo posto della classifica generale c’è Ponte di Legno, in Lombardia, che è la località turistica dell’arco alpino ad aver registrato il maggior volume di ricerche nel 2021, mantenendo il primo posto in classifica del 2020; al secondo posto Asiago, in Veneto, che guadagna due posizioni rispetto al 2020; al terzo posto Falcade, in Veneto, stabile rispetto allo scorso anno.

Al quarto posto si classifica Courmayeur, in Valle d’Aosta, che sale di ben sei posizioni rispetto al 2020. Al quinto posto troviamo Bardonecchia, in Piemonte, che guadagna tre posizioni. Al sesto posto si classifica Clusone, in Lombardia, che scende di quattro posizioni rispetto al 2020. Al settimo posto c’è Pinzolo, in Trentino-Alto Adige, stabile rispetto alla classifica dell’anno scorso. All’ottavo posto Aprica, in Lombardia, che perde tre posti in classifica, al nono posto Cortina D’Ampezzo, in Veneto, che sale di due posizioni, al decimo posto Tarvisio, in Friuli-Venezia Giulia, che scende di quattro posizioni rispetto allo scorso anno.