Carburanti, prosegue il calo dei prezzi di benzina e diesel

Il calo dei prezzi di benzina e diesel alla pompa prosegue, con riduzioni visibili su tutta la rete carburanti in Italia. Nelle quotazioni internazionali, il diesel ha subito una discesa venerdì scorso, mentre la benzina è rimasta stabile.

Secondo i dati elaborati da Quotidiano Energia e comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8.00 del 26 maggio, il prezzo medio della benzina in modalità self è sceso a 1,876 euro al litro (precedentemente 1,881 euro), con le compagnie che variano tra 1,868 e 1,884 euro al litro (no logo 1,872 euro).

Per il diesel self il prezzo medio è ora di 1,727 euro al litro (prima 1,733 euro), con i marchi che oscillano tra 1,716 e 1,741 euro al litro (no logo 1,721 euro).

Per quanto riguarda la benzina servita, il prezzo medio attuale è di 2,018 euro al litro (precedentemente 2,023 euro), con impianti che offrono prezzi tra 1,954 e 2,088 euro al litro (no logo 1,929 euro). Il diesel servito ha un prezzo medio di 1,872 euro al litro (contro 1,878 euro), con punti vendita che presentano prezzi medi tra 1,807 e 1,946 euro al litro (no logo 1,780 euro).

I prezzi medi del Gpl si attestano tra 0,716 e 0,738 euro al litro (no logo 0,703 euro). Infine, il metano auto presenta prezzi medi che variano da 1,302 a 1,421 euro al kg (no logo 1,313 euro).