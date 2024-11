Cambio yen/dollaro sopra 155 per la prima volta da 4 mesi

Lo yen si è indebolito a quota 155 per un dollaro per la prima volta da luglio, sollevando ipotesi su un intervento del Giappone sul mercato valutario per cercare di rallentare il deprezzamento.

La valuta giapponese ha esteso le perdite dopo la rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. L’impennata dei rendimenti dei Treasury statunitensi sta gravando sullo yen, con il biennale sui livelli più alti da luglio.

La politica economica espansiva e inflazionistica di Trump potrebbe rendere la Federal Reserve meno incline ad abbassare i tassi di interesse. Ciò potrebbe ulteriormente indebolire il yen mentre il mercato si interroga sul ritmo di ulteriore riduzione del divario dei tassi di interesse tra Giappone e Stati Uniti.