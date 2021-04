Bper: in 3 giorni il rebranding e conversione di 587 filiali ex Ubi Banca

In soli tre giorni, dal 19 al 21 febbraio 2021 BPER Banca ha eseguito in regime di cantiere, il rebranding e la conversione di 587 filiali acquisite il 19 febbraio scorso in seguito all’accordo raggiunto con Gruppo Intesa San Paolo, con particolare riferimento alla cessione di un ramo di azienda di proprietà di Ubi Banca. Le filiali sono distribuite in varie regioni italiane dal Piemonte alla Calabria (isole escluse).

L’operazione è stata condotta in tempi rapidi grazie all’intervento di Contec AQS, società specializzata del Gruppo Contec che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base del D.lgs 81/08, sia in azienda che in cantiere.