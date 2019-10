Borse europee riprendono quota dopo Wall Street e chiudono in accelerazione

Le borse europee beneficiano della ripresa di Wall Street nell’ultima parte della seduta di giovedì; New York dopo un avvio in territorio leggermente negativo si è portata saldamente in rialzo. Il Ftse Mib, protagonista di una giornata sottotono fino alle 15 e 30 circa ha risalito la china, terminando le contrattazioni in rialzo dell’1,03% a 21.756,39 punti.

Fra i titoli più scambiati a Piazza Affari spiccano, Unicredit con un rialzo vicino al 4%, ma anche Intesa, su circa del 2%, e Telecom Italia in rialzo circa di un punto e mezzo.

In Europa avanza soprattutto il Cac 40 francese, su dell’1,4% a pochi minuti dalla chiusura; il Dax tedesco guadagna lo 0,79% mentre il Ftse 100 archivia la seduta con un +0,28%.