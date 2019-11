Borse europee positive nel giorno del debutto di Lagarde alla BCE

Borse europee positive nel giorno in cui inizia l’era di Christine Lagarde alla Bce. Non solo. Oggi parte oggi il Qe dell’istituto europeo, che ogni mese acquisterà asset per 20 miliardi di euro al mese.

Sulle prime battute Milano segna un rialzo dello 0,2%, mentre lo spread è in lieve miglioramento a 142,4 punti. Parigi, inoltre, sale dello 0,3%, Francoforte dello 0,39% e Madrid dello 0,35% e Londra dello 0,37%.

A Piazza Affari Fca cala dello 0,4%, dopo la volata delle ultime due sedute sull’onda dell’annuncio delle trattative con Psa Peugeot per realizzare una fusione alla pari e dare vita al quarto gruppo auto al mondo.