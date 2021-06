Avvio positivo per le Borse europee, in attesa della due giorni di vertice della Fed, da cui mercoledì il mercato attende la conferma dell’attuale politica monetaria ultra accomodante. A Piazza Affari il Ftse Mib sale in avvio dello 0,47%, Francoforte guadagna lo 0,5%, Parigi lo 0,48% e Amsterdam lo 0,6%.

