Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo. In particolare l’indice Nikkei ha perso l’1,15% e chiuso le contrattazioni a 19.669 punti.

Sull’umore del mercato hanno inciso inoltre i dati diffusi dal ministero delle Finanze giapponese che hanno registrato per marzo scorso il calo delle esportazioni più ampio dal 2016.

Una performance negativa dovuta agli effetti della pandemia, che a marzo ha portato molti Paesi partner commerciali del Giappone a fermare interi settori dell’economia