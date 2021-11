Borsa Tokyo +0,93% post annuncio tapering Fed, beme azionario Asia dopo nuovi record Wall Street

Azionario asiatico in rialzo, dopo che, a seguito dell’annuncio del tapering del suo programma di acquisti di bond da parte della Fed, Wall Street ha chiuso la sessione della vigilia a nuovi livelli record: Il Dow Jones Industrial Average è salito di 104,95 punti a 36.157,58 mentre lo S&P 500 è avanzato dello 0,65% a 4.660,57. Il Nasdaq Composite è balzato dell’1,04% a 15.811,58 punti.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,93% a 29.794 punti circa; la borsa di Shanghai sale dello 0,76%, Hong Kong più debole con +0,13%, Sidney +0,48%, borsa Seoul +0,25%.

Al termine della riunione di due giorni il Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale americana, ha diramato un comunicato, in cui si legge che il tapering dei suoi acquisti di bond inizierà “alla fine di questo mese”, con una riduzione che sarà, su base mensile, di $15 miliardi.

In particolare, gli acquisti di Treasuries saranno ridotti ogni mese di $10 miliardi e quelli di titoli garantiti dai mutui di $5 miliardi. “Crediamo di poter essere pazienti e che questo non sia il momento di alzare i tassi di interesse”, ha detto il numero uno della Fed Jerome Powell, durante la conferenza stampa successiva all’annuncio dei tassi, che sono stati lasciati invariati attorno allo zero:

Sul fronte dell’inflazione, ha rassicurato il banchiere centrale, “non abbiamo prove di una spirale salari-prezzi” e “l’inflazione è provocata dal strozzature (nella catena dell’offerta) e da una domanda molto forte”.

“Monitoreremo attentamente” la situazione, ha continuato il banchiere centrale, ma “non prevediamo un aumento preoccupante dei salari”. Certo, ha ammesso Powell, “l’inflazione è più alta di quanto avessimo anticipato”.