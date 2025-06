BoJ tiene fermi i tassi e teme impatto guerra commerciale

La Bank of Japan ha lasciato invariato il suo tasso chiave di politica monetaria allo 0,5% e il governatore della BoJ, Kazuo Ueda ha espresso preoccupazioni riguardo all’economia globale, citando le tensioni commerciali tra i rischi per le prospettive future.

La decisione della banca centrale arriva in un momento in cui i segnali economici interni suggeriscono ulteriori margini per aumentare i tassi d’interesse in Giappone, ma il panorama internazionale si sta oscurando a causa delle crescenti tensioni commerciali.

La prossima decisione sui tassi della banca è prevista per il 1° maggio.

Lo yen ha registrato parziali fluttuazioni, indebolendosi brevemente fino a 150 rispetto al dollaro.