BNP Paribas REIM Italy, mominato il nuovo ad e dg

Dominique Jones è stata nominata amministratore delegato e direttore generale di BNP Paribas REIM Italy SGR con il mandato di trasformare la società incrementandone, in particolare, le sue attività all’interno della piattaforma paneuropea di BNP Paribas REIM. Lo ha annunciato la società in una nota precisando che la nomina avrà effetto dall’inizio del nuovo anno.

“Siamo molto lieti della nomina di Dominique. La sua profonda conoscenza del mondo immobiliare, dai rapporti con la clientela internazionale alla gestione delle Funzioni Centrali in ambienti regolamentati complessi, fanno di Dominique la figura ideale per gestire la trasformazione dell’azienda in Italia”, ha commentato Nathalie Charles, deputy chief executive officer e global head of investment management di BNP Paribas Real Estate, “Dominique ha dimostrato inoltre una grande capacità di integrare le specificità dei mercati locali senza perdere di vista la visione globale. Questa caratteristica rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo futuro di BNP Paribas REIM in Italia”.