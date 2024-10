Blackrock e Meloni a colloquio per possibili investimenti in Italia

Il premier italiano Giorgia Meloni ha tenuto un incontro con il CEO di BlackRock, Larry Fink, per discutere di potenziali investimenti della società statunitense in Italia. Durante la discussione, si è posto l’accento su settori strategici quali i data center, oltre che sull’energia e i trasporti, come riportato in un comunicato ufficiale. Un gruppo di lavoro si concentrerà sulla possibile collaborazione.

Prima di incontrare Meloni, Fink ha avuto un colloquio con il CEO di Enel, Flavio Cattaneo, secondo quanto riportato da Il Messaggero. Secondo il quotidiano, BlackRock sta valutando l’acquisto di alcune centrali carbonifere dismesse da Enel per costruirvi dei data center.

Le discussioni con BlackRock rappresentano l’ultimo segnale di come il governo di Meloni stia cercando di attrarre investitori nordamericani. L’anno scorso, KKR ha acquistato la rete fissa dell’ex monopolista delel telecomunicazioni Telecom Italia, in una transazione valutata fino a 22 miliardi di euro.