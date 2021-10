Bike economy, Ciro Immobile diventa socio di Trackting

È andato a colpo sicuro su Trackting, Ciro Immobile, attaccante della Lazio di cui è capitano, scegliendo di investire in una PMI Innovativa completamente italiana che sta diventando un punto di riferimento nei servizi IoT per le due ruote, con particolare attenzione alla bike economy.

L’operazione è stata condotta tramite la 9 Invest grazie all’amico e consulente Simone Ricciardelli insieme al fratello Luigi Immobile. “Lo ammetto: è stata una bella sorpresa» confessa Claudio Carnevali, CEO di Trackting. “Siamo orgogliosi che Ciro Immobile condivida la nostra visione, conoscendo la sua sensibilità per tematiche legate all’innovazione e alla sostenibilità”.

“L’investimento in Trackting è l’esempio più recente di una scelta di campo per Ciro e la 9 Invest, che da tempo ha scelto di credere in quelle startup ed aziende tecnologiche che migliorano la vita guardando all’ambiente, come nel caso della green mobility” dichiara Simone Ricciardelli, 9 Invest.