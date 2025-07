Banco Santander acquisisce la divisione UK di Banco Sabadell

Banco Santander acquisterà la divisione britannica di Banco Sabadell, TSB, per 2,65 miliardi di sterline in un’operazione regolata interamente in contanti.

L’affare renderà Santander il terzo maggiore istituto di credito nel Regno Unito, servendo quasi 28 milioni di clienti, aggiungendo 218 filiali e depositi di clienti per 35 miliardi di sterline alla sua rete nel Regno Unito.

La transazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2026, previa approvazione regolamentare e degli azionisti, e porterà a risparmi di costi per almeno 400 milioni di sterline.