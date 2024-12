Banca Generali: rimborso anticipato Additional Tier1 Notes da €50 mln

Banca Generali, dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Banca d’Italia, intende esercitare l’opzione di rimborso integrale in via anticipata dell’obbligazione Additional Tier 1 (ISIN IT0005395436) in essere da €50 milioni. L’obbligazione, precisa la nota, era stata emessa il 23 dicembre 2019 e interamente sottoscritta da compagnie del Gruppo Generali.

I Titoli in oggetto verranno integralmente rimborsati alla prima data di rimborso disponibile, il 23 dicembre 2024, alla pari e insieme agli interessi maturati e non corrisposti.

Banca Generali ha emesso in data 8 agosto 2024 una nuova obbligazione Additional Tier 1 per un ammontare complessivo di €100 milioni interamente sottoscritta da compagnie del Gruppo Generali nella forma di un collocamento privato. L’emissione è finalizzata al rimborso dei titoli suddetti nonché a rispondere con ampia flessibilità ai requisiti previsti con l’introduzione di Basilea IV.