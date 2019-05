Banca Carige: dopo l’uscita di Blackrock, torna a riunirsi il Fondo interbancario,

Ancora in bilico il futuro di Carige con il Fondo Interbancario che torna a riunirsi oggi per decidere come gestire la questione dopo l’uscita di scena del fondo Blackrock.

“Nazionalizzazione? Non si può escludere nulla” ha detto il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi.

Credo che ci sia molta attenzione in questo momento. Io mi auguravo che l’operazione Blackrock potesse andare in porto anche perché qui in Liguria abbiamo una percentuale molto più alta di risparmio rispetto alle aree più sviluppate del paese, abbiamo il 30% di Risparmio in più del nord-est. Abbiamo bisogno che ci sia un’operazione che metta in sicurezza quella banca. Anche perché in caso di un crollo del sistema Carige c’è rischio di portare dietro altre banche, ma soprattutto di avere un’altra moria di tantissime imprese quando oggi invece ci sono dei segnali di ripresa che dovremmo cercare di incentivare.