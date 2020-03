Azimut, stanziati 220mila euro per l’acquisto di mascherine e ventilatori polmonari

Lo società attiva nel risparmio gestito Azimut ha annunciato un stanziamento complessivo di 220mila euro per l’acquisto diretto ventilatori polmonari, altre apparecchiature mediche e mascherine che saranno inviate presso gli ospedali di Sansavini Villa Maria e l’ASL di Bologna, l’Asl di Imola, l’Ospedale di Piacenza, l’ASUR delle Marche a cui si aggiungerà la donazione all’Ospedale di Bergamo che è stata decisa ed è in corso di attivazione.

“Riteniamo che in questo momento poter disporre di queste attrezzature valga più di qualsiasi donazione in denaro per le strutture ospedaliere. Oltre a fare bene il nostro mestiere al fianco dei nostri clienti, crediamo sia opportuno dare un contributo concreto alle comunità più bisognose. Abbiamo sostenuto per primi quest’iniziativa e per questo siamo stati contattati da numerosi enti ed aziende private che si sono rivolti a noi per confrontarsi e replicare le modalità di intervento adottate in modo da poter offrire il loro contributo”, ha commentato il presidente di Azimut Pietro Giuliani.