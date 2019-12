Azimut Capital Management cresce in Lombardia, due new entry nel wealth management

Azimut Capital Management, società del Gruppo Azimut che in Italia riunisce la Rete di consulenti finanziari, si rafforza in Lombardia con l’ingresso di Caterina Cornago e Massimo Meraviglia nel wealth management italiano.

“La nostra crescita – ha commentato Riccardo Maffiuletti, Managing Director di area di Azimut Capital Management – passa attraverso l’individuazione di profili professionali di altissimo livello, idonei a lavorare in team, che avvalendosi di un modello come quello di Azimut assimilabile a un multi family office basato sull’indipendenza e una forte presenza internazionale possono offrire soluzioni a 360 gradi per i privati e le aziende di qualsiasi dimensione”.