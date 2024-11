Asml conferma stime di lungo periodo grazie all’AI

ASML Holding, il produttore olandese di macchine avanzate per la fabbricazione di microchip cruciali per le catene di approvvigionamento globali, ha confermato le sue prospettive di ricavi a lungo termine, scommettendo su un boom nella domanda di semiconduttori guidato dall’intelligenza artificiale.

La società olandese stima vendite nel 2030 tra 44 e 60 miliardi di euro, in linea con le precedenti previsioni.

ASML è l’unica azienda al mondo che produce i tipi di macchine per litografia che aiutano le aziende di semiconduttori a produrre a loro volta i chip avanzati che alimentano tutto, dagli smartphone di Apple agli acceleratori AI di Nvidia. Come tale, è spesso vista come un indicatore anticipato per l’intera industria e un indicatore precoce della domanda globale di semiconduttori.

“Confermiamo la nostra strategia di allocazione del capitale e ci aspettiamo di continuare a remunerare i nostri azionisti attraverso una combinazione di dividendi in crescita e riacquisti di azioni,” ha dichiarato il Chief Financial Officer di ASML, Roger Dassen.

La società prevede anche un margine lordo tra circa il 56% e il 60% nel 2030.

Gli ordinativi di ASML hanno mancato significativamente le stime degli analisti nel terzo trimestre, provocando un sell off sulle sue azioni e quelle di altre imprese legate ai chip. La società ha anche tagliato le sue previsioni di vendita per il prossimo anno. Le azioni di ASML sono in calo del 7,9% quest’anno.

Ad aggravare le prospettive di ASML è lo sforzo continuo del governo degli Stati Uniti di limitare l’ascesa della Cina nel settore dei semiconduttori, attraverso ripetuti round di controlli sulle esportazioni che hanno preso di mira la vendita di chip avanzati per intelligenza artificiale e attrezzature per la produzione di chip.

La Cina ha rappresentato 2,79 miliardi di euro di vendite nel terzo trimestre, quasi la metà del totale di ASML. La società si aspetta che le vendite in Cina rappresentino circa il 20% del fatturato totale l’anno prossimo.

Fouquet, che ha preso le redini di ASML in aprile, ha detto agli investitori in ottobre che si aspetta una lenta ripresa del mercato dei chip, che si estenderà “ben oltre il 2025.” L’anno prossimo e il 2026 saranno anni di crescita per l’industria e per ASML in generale.