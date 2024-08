Apple riduce il personale del gruppo servizi digitali

Apple ha preso la rara decisione di ridurre di circa 100 posti di lavoro nel suo gruppo di servizi digitali, segnando un cambiamento nelle priorità per questa divisione fondamentale, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della situazione.

L’azienda ha informato i dipendenti interessati, che facevano parte di diverse squadre nel gruppo di servizi di Eddy Cue. I licenziamenti hanno coinvolto alcuni ruoli di ingegneria, e i tagli più significativi sono stati effettuati nel team responsabile dell’app Apple Books e della libreria Apple Bookstore. Ci sono stati anche licenziamenti in altri team di servizi, incluso quello che gestisce Apple News.

Apple Books è diventato meno prioritario per l’azienda, che non lo considera una parte significativa della sua offerta di servizi. Si prevede tuttavia che l’app Books riceverà nuove funzionalità nel tempo, secondo quanto riferito dalle persone. Per quanto riguarda Apple News, i licenziamenti non sono un segnale che sta diventando meno importante, secondo le fonti.