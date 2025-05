Apple lavora a motore di ricerca AI, crolla Alphabet

7/05 · 16:33

Nel primo trimestre del 2025, il gruppo Tim ha registrato un incremento dei ricavi del 2,7%, raggiungendo i 3,3 miliardi di euro. Anche l’ebitda è aumentato del 5,7%, mentre l’indebitamento finanziario netto rettificato After Lease ha toccato i 7,5 miliardi di euro. Tim conferma le guidance per l’anno in corso, mostrando una crescita solida sia in Italia che in Brasile.