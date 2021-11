Alphabet: il futuro di Google è nella ricerca su internet e Intelligenza artificiale

Mentre molti big tech stanno per addentrarsi nel metaverso indicato come la nuova frontiera di crescita, c’è chi invece vede il suo futuro in quello che c’è già oggi, nel presente. E’ il caso di Sundar Pichai a capo di Google e della sua società madre Alphabet che vede il futuro del colosso di Mountain View nella sua offerta più antica, ossia la ricerca su internet.

“La nostra missione è senza tempo“, ha detto Pichai in un’intervista a Bloomberg Television. “C’è più bisogno di organizzare le informazioni che mai”.

Alphabet: la nuova sfida è nel potenziare internet

All’inizio di questo mese, Alphabet ha superato in poco tempo la fatidica soglia dei 2 trilioni di dollari di valore di mercato grazie alle vendite e alla crescita dei profitti durante la pandemia. La società madre di Google si unisce così ad Apple e Microsoft nel ristretto club delle Mega Cap da 2.000 mld $. Alphabet è il titolo più performante quest’anno tra le cinque più grandi aziende tecnologiche statunitensi con un corposo +72% YTD a Wall Street. E i tori vedono il titolo in ulteriore aumento a causa della sua valutazione e del più alto tasso di crescita rispetto alla maggior parte dei suoi coetanei megacap. Gli analisti sono ottimisti, con tutti tranne uno di quelli intervistati da Bloomberg che valutano Alphabet come buy e il target price medio di 3.320 dollari.

E quando gli è stato chiesto da dove proverrà il prossimo trilione, Pichai ha indicato il servizio principale della sua azienda, internet. I consumatori faranno più domande ai computer con la voce e “esperienze multimodali”, ha previsto Pichai. ” La più grande opportunità sarà quella di essere in grado di adattarsi a tutto ciò ed evolvere la ricerca in tal senso”, ha detto il CEO. Da quando ha rilevato Google nel 2015, Pichai ha spinto l’azienda più in profondità nel cloud computing e nell’intelligenza artificiale. Oggi, secondo Pichai i business chiave di crescita di Google sono il cloud, il servizio video YouTube e il suo app store ma anche gli investimenti in Intelligenza artificiale faranno la differenza. Il dirigente nato in India si aspetta inoltre che più prodotti di Google saranno sviluppati e testati in Asia, prima di essere lanciati in tutto il mondo. Non in Cina, però. Google ha tenuto la maggior parte dei suoi servizi fuori dalla nazione più popolosa a livello mondiale. “Non vedo questo cambiamento”, ha detto Pichai non condividendo l’opinione di altri dirigenti della Silicon Valley sui progressi tecnologici della Cina.

Alcuni dei più grandi coetanei di Google, come Microsoft e Facebook hanno lanciato il loro futuro intorno ai mondi virtuali del metaverso. Google ha preso diversi approcci ai prodotti di realtà virtuale e aumentata, con un successo limitato. Anni fa, il suo primo tentativo, i Google Glass, ha fallito clamorosamente. I proseliti del metaverso parlano spesso del potenziale per costruire nuove tecnologie come la blockchain e le criptovalute. A parte alcune partnership nel cloud, Google ha in gran parte evitato questa parte del settore. Pichai ha detto che non possiede alcuna criptovaluta. “Vorrei farlo”, ha detto. “Mi ci sono dilettato, sapete, dentro e fuori”. Insomma Google è sempre più tradizionalista.