Alibaba investe $53 miliardi in infrastrutture IA

Alibaba Group Holding investirà oltre 380 miliardi di yuan (53 miliardi di dollari) in infrastrutture per l’intelligenza artificiale, come i data center, nel corso dei prossimi tre anni.

L’investimento servirà a supportare le ambizioni di Alibaba di affermarsi come leader nell’intelligenza artificiale e diventare un partner fondamentale per le aziende che sviluppano e applicano l’AI.

Questo investimento rappresenta uno dei budget più significativi in Cina per le infrastrutture AI e segna un impegno importante di Alibaba nel campo dell’intelligenza artificiale.