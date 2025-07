Alibaba e BMW collaborano nello sviluppo AI per auto in Cina

Alibaba Group e BMW hanno unito le forze per portare avanti la produzione di tecnologia AI per automobili in Cina. BMW adotterà la tecnologia di abitacolo AI sviluppata da Banma, sostenuta da Alibaba, per i suoi modelli destinati al mercato cinese in rampa di lancio.

La tecnologia AI prevederà un assistente personale intelligente dotato di riconoscimento vocale, capacità di pianificazione di viaggi e informazioni sul traffico in tempo reale, e sarà implementata nei nuovi modelli prodotti in Cina a partire dall’anno prossimo.

Alibaba sta intensificando il suo focus sull’AI, investendo in infrastrutture e stringendo partnership con aziende come Apple, mentre BMW si trova ad affrontare una concorrenza sempre più accesa nel mercato cinese.