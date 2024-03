Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino

Maison Valentino ha ufficializzato la nomina di Alessandro Michele, precedentemente a capo della direzione creativa di Gucci, come il nuovo direttore creativo, con effetto dal 2 aprile 2024.

La casa di moda ha espresso grande entusiasmo per questa nuova fase, definendola l’avvio di un percorso innovativo che mira a perpetuare l’eccellenza e i valori distintivi del brand nel panorama mondiale.

Attraverso le competenze e la visione unica di Michele, Valentino intende continuare a esaltare il proprio patrimonio e i codici della haute couture. La decisione della Maison arriva dopo la partenza di Pier Paolo Piccioli, che ha ricoperto il ruolo di direttore creativo per 16 anni, contribuendo significativamente alla storia di Valentino. Con la sua nomina, Alessandro Michele è chiamato a raccogliere una prestigiosa eredità, portando avanti la tradizione di eleganza e raffinatezza che caratterizza il marchio.

Il presidente di Valentino, Rachid Mohamed Rachid, ha espresso grande fiducia nelle capacità di Michele, ritenendolo la scelta ideale per guidare la Maison verso nuovi traguardi: “Michele è un talento eccezionale e questo sottolinea le nostre grandi ambizioni per la Maison. Sono fermamente convinto che con la sua singolare creatività e sensibilità continuerà ad elevare l’eredità eterna del brand e la sua identità di Maison de Couture italiana senza eguali”.

“È per me un grandissimo onore essere accolto nella Maison Valentino. Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola ‘bellezza’ in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia”, ha dichiarato Alessandro Michele.