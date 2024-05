Schnabel (Bce): Taglio tassi a luglio non sembra giustificato”

Isabel Schnabel, membro del Consiglio direttivo della Bce, ha lanciato un avvertimento riguardo all’attuazione di tagli consecutivi dei tassi di interesse nei mesi di giugno e luglio. “Basandosi sui dati attuali, un taglio dei tassi a luglio non sembra giustificato,” ha dichiarato in un’intervista al giornale Nikkei . “Dovremmo esaminare molto attentamente i dati perché c’è il rischio di un allentamento prematuro.”

La Bce sta discutendo su quanto rapidamente abbassare i tassi dopo un primo taglio previsto per il mese prossimo — una riduzione che secondo Schnabel “potrebbe essere appropriata.” Mentre l’inflazione si sta ritirando verso l’obiettivo del 2%, l’incertezza abbonda. Gli ufficiali si stanno concentrando in particolare sulla crescita dei salari, che è rimasta rapida, così come sulle minacce geopolitiche come le tensioni nel Medio Oriente.

I mercati scommettono ancora su circa tre riduzioni di un 25 bp del tasso sui depositi quest’anno dal suo attuale livello del 4%.

“Dovremmo seguire un approccio cauto,” ha detto Schnabel a Nikkei. “E dovremmo darci abbastanza tempo per vedere cosa sta succedendo.”

L’ufficiale tedesco ha anche affermato che data “l’alta incertezza” e “con i rischi di inflazione ancora orientati al rialzo,” è “troppo presto per dire cosa accadrà e non possiamo pre-impegnarci su un percorso di tasso particolare.”

Parlando in un’intervista separata con la rivista austriaca News, Robert Holzmann – uno dei “falchi” del Consiglio direttivo – ha avvertito che la Bce deve assicurarsi di non smettere di combattere l’inflazione troppo presto.

Se ciò accade, “c’è il pericolo che si acceleri di nuovo,” ha detto. “Riprendere il controllo dell’inflazione in quella situazione sarebbe estremamente difficile.”