Accenture annuncia l’intenzione di acquisire il Gruppo IQT. Sesto M&A in Italia dal 2023

Accenture annuncia l’intenzione di acquisire il Gruppo IQT, fornitore di servizi ingegneristici e di gestione per grandi progetti infrastrutturali, con sede a Rovigo.

L’acquisizione combinerà le competenze digitali e il know how nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale Generativa di Accenture, con l’esperienza del Gruppo IQT nella pianificazione, esecuzione e gestione di progetti infrastrutturali. L’obiettivo è di aiutare le imprese a pianificare, eseguire e gestire progetti di transizione energetica in modo più efficiente.

Il Gruppo IQT è un importante player nella progettazione e gestione delle infrastrutture per la generazione e trasmissione di elettricità e collabora con aziende sia private sia pubbliche nella costruzione integrata e nella modernizzazione di reti elettriche e idriche. Inoltre, supporta l’ottimizzazione dell’efficienza energetica nelle infrastrutture edilizie, industriali e commerciali. È leader anche nella progettazione e gestione di reti per operatori di telecomunicazioni. I più recenti progetti sviluppati dal Gruppo IQT, infatti, sono strettamente connessi alla transizione energetica e alle iniziative per il raggiungimento degli obiettivi net-zero dell’Unione Europea, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira a modernizzare le infrastrutture italiane e migliorare l’efficienza energetica per raggiungere un futuro a zero emissioni.

I servizi del Gruppo IQT comprendono la pianificazione e l’esecuzione di progetti infrastrutturali – incluse attività di progettazione, gestione di studi di fattibilità, pianificazione ambientale, gestione dei permessi e delle autorizzazioni, definizione delle specifiche tecniche. L’acquisizione riguarda oltre 450 consulenti e ingegneri che si uniranno al team Industry X di Accenture, dedicato alla pianificazione e gestione delle infrastrutture e dei progetti industriali.

Teodoro Lio, AD di Accenture Italia, ha affermato: “L’acquisizione del Gruppo IQT conferma la nostra volontà di rafforzare ulteriormente il posizionamento in Italia, arricchendo le nostre competenze di ingegneria e i servizi correlati alla realizzazione di progetti infrastrutturali strategici legati alla transizione energetica. Vogliamo affiancare le organizzazioni nei settori delle utilities, dell’energia e delle telecomunicazioni nell’implementare l’uso del digitale e per rendere più efficienti i loro progetti infrastrutturali, contribuendo a costruire un sistema energetico a basse emissioni, che non solo ridurrà l’impatto sull’ambiente delle organizzazioni, ma anche della catena del valore industriale che queste alimentano”. Andrea Cavecchia, Amministratore Delegato del Gruppo IQT, ha aggiunto – La nostra esperienza nei servizi di ingegneria per infrastrutture elettriche, idriche, costruzioni commerciali e industriali e telecomunicazioni, combinata con la portata globale e le competenze digitali di Accenture, ci consentirà di ampliare i nostri servizi e offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti. Insieme, perseguiremo un futuro sostenibile, basato su infrastrutture strategiche intelligenti, per migliorare la qualità e la sicurezza della vita delle persone”.

Negli ultimi anni, Accenture ha ampliato strategicamente le sue competenze nella gestione di progetti infrastrutturali e di grandi opere in Italia e a livello mondiale. L’anno scorso, ad esempio, ha acquisito Anser Advisory, società statunitense di consulenza e gestione, e Comtech, società canadese di consulenza e gestione di programmi. All’inizio di quest’anno Accenture ha effettuato la sua prima acquisizione in questo ambito in Europa con BOSLAN, in Spagna, un fornitore di servizi di gestione focalizzato sulle infrastrutture a emissioni zero. Con l’intenzione di acquisto del Gruppo IQT, Accenture raggiunge in Italia la sesta acquisizione dal 2023, in settori chiave per la crescita del nostro Paese. Nel periodo, si sono unite ad Accenture Italia Ammagamma, società di consulenza che rappresenta una eccellenza italiana nell’innovazione legata all’Intelligenza Artificiale (AI), Customer Management IT e SirfinPA, due società che offrono servizi e soluzioni tecnologiche innovative nei settori della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Intellera Consulting, uno dei principali operatori nel mercato nazionale della consulenza dedicata all’innovazione della Pubblica Amministrazione e della Sanità e Fibermind, società di servizi di rete. I termini della transazione non sono stati divulgati. Il completamento dell’acquisizione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, comprese le necessarie approvazioni antitrust.