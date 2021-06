Abi assegna i “Premi per l’innovazione nei servizi bancari”

Premiate le banche che hanno presentato progetti legati all’applicazione dei nuovi paradigmi tecnologici di intelligenza artificiale, alla trasformazione digitale, all’introduzione di servizi finanziari anche in ottica di Fintech, alla sostenibilità e al tema della ripresa e del rilancio come risposta efficace all’emergenza sanitaria.

All’undicesima edizione del “Premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari”, che si inserisce nell’ambito del Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”), iniziativa promossa dal Governo italiano, hanno partecipato 25 banche con oltre 90 progetti, il numero più alto registrato fino ad ora, che testimoniano il contributo positivo del mondo bancario alla nascita di nuovi servizi, all’incremento degli investimenti in tecnologie innovative e all’attenzione verso i clienti e l’ambiente.