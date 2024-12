2WATCH chiude il 2024 con ricavi in crescita del 70%

Il leader italiano nel mondo del gaming e dell’intrattenimento digitale, 2WATCH, chiude il 2024 con risultati eccezionali consolidando il proprio ruolo nel gaming e proseguendo il percorso di evoluzione verso un entertainment hub a 360°.

Grazie a un incremento dei ricavi del 70% e a un quarto trimestre esplosivo con un +250%, l’azienda guarda al futuro con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria offerta e raggiungere i 3 milioni di euro di fatturato nel prossimo anno.

Attraverso progetti editoriali come Gamethology – la più grande community di appassionati di gaming in Italia con oltre 700.000 follower – e Kids Education, l’azienda unisce tecnologia e creatività per ingaggiare le nuove audience. A questi si affianca Vico Alleria, la sit-com social che ha superato 1 milione di follower e conquistato il pubblico teatrale collezionando diversi sold-out.

Al centro di questo ecosistema ci sono i talenti: 2WATCH continua a integrare figure di spicco come la cosplayer Antonella Arpa (Himorta), il doppiatore di Spiderman Alex Polidori e il commentatore sportivo Michele Danese, volto di DANZ per la Serie A.

A supporto di queste iniziative, 2WATCH Studios rappresenta il cuore tecnologico dell’azienda. La divisione Virtual Production unisce innovazione e creatività attraverso investimenti in CGI, Motion Capture e tecnologie AI, offrendo produzioni all’avanguardia sia per contenuti social che per brand digitali.

Questa infrastruttura avanzata consente di creare soluzioni integrate: dai video virali alla fotografia con shooting virtuali, fino ai blog automatizzati basati su architetture LLM.