Negozi aperti solo 26 domeniche l’anno e 4 festività: è polemica

Su un totale di 52 domeniche gli esercizi commerciali potranno decidere di tenere aperto per un massimo di 26 giorni, in base alle esigenze e ai picchi di afflusso, come il periodo dei saldi o periodi di maggior turismo, mentre delle 12 festività annuali sono 4 i giorni in cui si potrà tenere aperto.

I 4 giorni di apertura saranno scelti dalle Regioni così anche i centri storici e i negozi “di vicinato” potranno rimanere aperti tutto le domeniche dell’anno, eccetto le festività. Questo il contenuto della proposta di legge sulle chiusure domenicali delle attività commerciali, frutto dell’accordo tra Lega e M5S, arrivata in Commissione Attività Produttive alla Camera.

Per le attività commerciali che violeranno le nuove norme sono previste sanzioni amministrative da 10mila a 60mila euro, con raddoppio in caso di recidiva. Resteranno sempre aperte una serie di attività come:

rivendite di generi di monopoli

negozi nelle stazioni

rivendite di giornali

rosticcerie

pasticcerie

gelaterie

negozi di fiori e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

stazioni di servizio autostradali

sale cinematografiche

autosaloni

esercizi commerciali nei parchi divertimento, negli stadi e nei centri sportivi.

“Un inconcepibile ritorno al Medioevo!” questo il commento di Giorgio Santambrogio, AD del Gruppo VéGé, una cooperazione della grande distribuzione, il primo gruppo della GDO nato in Italia)