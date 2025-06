Natixis IM si rafforza in Italia: Potenza nuovo country head per il mercato istituzionale

Natixis Investment Managers amplia il proprio presidio sul mercato italiano con la nomina di Alberico Potenza come Country Head Italy, Institutional Market. Con oltre vent’anni di esperienza negli investimenti istituzionali, Potenza guiderà la gestione e lo sviluppo delle relazioni con i clienti istituzionali, puntando su una gamma diversificata di soluzioni di investimento. Tale nomina segna un passo strategico per la crescita di Natixis IM in Italia, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più mirati a fondi pensione, compagnie assicurative e investitori istituzionali.

La mossa di Natixis IM

In particolare, stando a quanto emerge dalla nota ufficiale, è stata annunciata da Natixis IM la nomina di Alberico Potenza nel ruolo di Country Head Italy, Institutional Market (effettiva da inizio marzo). In questo ruolo di nuova creazione, Potenza sarà responsabile della gestione delle attuali relazioni con i clienti istituzionali e della creazione di nuovi business attraverso la gamma di prodotti offerti da Natixis IM e dalle sue affiliate. Riporterà a Sophie Del Campo, Head of Distribution per l’Europa meridionale e l’America Latina di Natixis IM.

Chi è Alberico Potenza

Con oltre due decenni di esperienza negli investimenti istituzionali in Italia, Potenza apporta a Natixis IM un patrimonio di conoscenze e competenze. Entra in Natixis IM da Ostrum Asset Management, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Italy favorendo una stretta collaborazione con i team sales di Natixis IM. Potenza ha iniziato la carriera nel 1999 presso Allianz Global Investors a Milano, prima come analista finanziario e poi come gestore azionario. All’inizio del 2007 è passato a Groupama Asset Management, dove ha cominciato come Sales Manager per i clienti istituzionali italiani per poi diventare Managing Director e Chief Investment Officer della branch italiana di Groupama AM nel 2010. Nel 2016 ha assunto il ruolo di Chief Investment Officer presso FIA, una start-up focalizzata sugli investimenti in real asset, e nel 2021 è diventato Direttore Commerciale di Banca CF+, co-responsabile della Business Unit Factoring Performing & Special Situations.

La strategia per l’Italia