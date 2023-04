Mutuo consolidamento debiti: cos’è e a cosa serve?

di Stefano Stimilli, consulente del credito

In pochi lo conoscono, ma può rivelarsi uno strumento davvero utile, specialmente per una particolare fascia della clientela: parliamo del mutuo consolidamento debiti. Si tratta di una tipologia di mutuo molto peculiare, che si rivolge a tutti coloro che hanno acceso più debiti, magari più mutui, nel corso della loro vita.

4 o 5 rate al mese

È il caso ad esempio di clienti che hanno comprato una prima casa a Milano e una seconda casa al mare accendendo contemporaneamente più mutui, e nel frattempo hanno richiesto un prestito per acquistare una o due auto, o hanno deciso di effettuare lavori di ristrutturazione con un altro finanziamento a rate. In questo esempio ci troviamo di fronte a persone che hanno quattro o cinque rate di debito e che, pur potendo contare su ottimi introiti, vedono buona parte del loro reddito mensile aggredito appunto dalle rate. Per questi clienti, che hanno comunque a disposizione i valori dei beni immobili di proprietà, il mutuo consolidamento debiti può rappresentare un’ottima soluzione.

Una sola rata per più debiti

Cosa significa? In sostanza, questo tipo di finanziamento permette ai clienti di racchiudere questi debiti in un solo mutuo, ponendo a garanzia uno o più immobili. Nella fattispecie si tratta di un classico mutuo ipotecario con una durata che può arrivare fino a vent’anni: a volte si arriva anche a 25-30 anni ma capita di rado. Il vantaggio sostanziale di questo tipo di mutuo è che il cliente si ritrova a pagare una sola e unica rata, il cui importo è nettamente più basso della somma delle singole rate di partenza.

Accedere a liquidità aggiuntiva

Questo cambia il regime di vita delle persone, consente loro di riorganizzarsi e di poter avere una maggiore disponibilità, in modo da condurre una vita più tranquilla o da potersi permettere spese extra, come quelle legate agli studi dei figli. Infatti, il vantaggio ulteriore è che questo particolare tipo di mutuo consente al cliente di poter accedere anche a somme ulteriori come liquidità aggiuntiva. Ad esempio, se la somma delle rate dei prestiti del cliente arriva a 2mila euro al mese, grazie al mutuo consolidamento debiti è possibile arrivare a una rata mensile di 800-1000 euro, accedendo persino a una liquidità aggiuntiva fino a 70mila euro. Una cifra considerevole, con la quale si può, per esempio, pensare di sostenere un percorso di studi importante per i figli senza dover richiedere ulteriori finanziamenti. Grazie a questo mutuo è possibile organizzare la propria vita in maniera più semplice e oculata.

La rata unica semplifica la vita e aumenta la serenità

È questa la principale finalità del mutuo consolidamento debiti, un prodotto diffuso maggiormente al Sud Italia e meno conosciuto nelle regioni settentrionali. Nella mia carriera mi è capitato di gestire parecchie operazioni di questo genere: sono tornati da me anche clienti che avevo seguito molti anni fa e ai quali io ho riorganizzato la posizione debitoria attraverso questa modalità, con loro grande soddisfazione. La rata unica semplifica la vita e aumenta la serenità: possiamo quindi affermare che il mutuo consolidamento debiti rende più felici le persone, dando loro la possibilità di vivere con maggiore tranquillità.

Un prodotto poco conosciuto

Si tratta di un prodotto offerto da moltissime banche, ma poco conosciuto perché di solito chi lavora agli sportelli bancari non è in grado di gestire questa tipologia di mutuo perché va presentato nella maniera corretta. Va spiegato al cliente qual è l’impegno richiesto e come recuperare i capitali residui, ma è un prodotto molto interessante e utile anche nell’ottica di sistemare al meglio la situazione economica dell’intero nucleo familiare.