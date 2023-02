Mutui, quale impatto del rialzo dei tassi della Bce?

La Bce ha alzato i tassi d’interesse di 50 punti base. Nel dettaglio, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi saranno innalzati rispettivamente al 3%, al 3,25% e al 2,50%. Le conseguenze si vedranno sui mutui.

L’effetto sui mutui sul rialzo dei tassi

A fare i primi conti sono le associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori parla a tal proposito di stangata visto che l’aggravio per chi ha un mutuo in corso di 432 euro all’anno:

“Considerando l’importo e la durata media di un mutuo, un rialzo dei tassi di 50 punti percentuali corrisponde, nel caso di un pieno trasferimento sull’Euribor, ad un aumento della rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, pari a 36 euro al mese. Una mazzata annua pari a 432 euro. Un rincaro che, nel caso di piano di ammortamento alla francese, vale per chi ha sottoscritto da poco il contratto e ha ancora una quota di interessi molto alta, ma che ovviamente cala man mano che il mutuo si avvicina alla fine e si paga quasi soltanto la quota capitale”.

L’aggravio dell’aumento dei tassi d’interesse di 50 punti base deciso oggi dalla Bce sui mutui è in media di 35 euro in più a rata per le famiglie italiane che hanno acceso un mutuo a tasso variabile. Lo afferma il Codacons, secondo cui occorrerà attendere le prossime settimane per capire come il mercato risponderà al rialzo dei tassi: