Moneyfarm raggiunge i 6 miliardi di masse con l’acquisizione dell’inglese Willis Owen

Crescita continua e costante sul territorio, per avvicinarsi ai clienti e migliorare il servizio di consulenza finanziaria. È stata inaugurata la nuova sede di Azimut a Salerno, in via Roma 33, con un’apertura al pubblico e un ricco programma di seminari dedicati alla protezione del patrimonio e ai servizi per famiglie ed aziende del territorio.