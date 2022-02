Miliardari Italiani tra i più vecchi d’Europa. I più giovani? In Islanda

Raggiungere lo status di miliardario è senza dubbio un evento raro. Ancora di più se l’impresa avviene in giovane età. Ma quali sono i Paesi europei in cui risiedono i Paperoni più giovani? GetCash.com ha analizzato gli ultimi dati di Forbes e ha redatto una classifica in cui spicca al primo posto l’Islanda.

Nel Paese del Nord Europa, l’età media dei super ricchi è 48,5 anni. Un trend che accumuna tutti i paesi nordici. Non è infatti un caso che alle spalle dell’Islanda, ci siano Danimarca e Norvegia, dove l’età media di chi ha accumulato ricchezze superiore a un miliardo di dollari si attesta rispettivamente a 49,4 e 52,3 anni.

In particolare, in Danimarca, Anna Kasprzak (32 anni) è la più giovane miliardaria del paese, mentre Kjeld Kirk Kristiansen (74 anni) e Niels Peter Louis-Hansen (74 anni) sono i più anziani.

Per quanto riguarda la Norvegia, le ereditiere della holding “Ferd AS”, le sorelle Alexandra (25 anni) e Katharina Andresen (27 anni) sono le più giovani miliardarie del paese. All’estremità opposta, al 28esimo posto c’è il Monaco. Rinomato rifugio per i ricchi, l’età media di un miliardario nel Paese è di 79,6 anni.

Miliardari italiani tra i più vecchi d’Europa

E l’Italia? Il nostro Paese spicca al 24esimo posto con un’età media i 69,6 anni. I miliardari più giovani del Paese sono Marina Caprotti e Simona Giorgetta (entrambe 43 anni) mentre i miliardari più anziani sono Leonardo Del Vecchio, Giorgio Armani, Luciano Benetton e Romano Minozzi (tutti e quattro 86 anni).

“I miliardari sono su un’altra stratosfera di ricchezza e per arrivare a quel livello, molti di loro hanno dedicato un’enorme quantità di duro lavoro per trasformare i loro sogni in realtà. Tuttavia, alcune nazioni ottengono questo risultato molto più rapidamente di altre. L’età media dei miliardari è notevolmente più bassa in alcuni paesi europei rispetto ad altri” hanno commentato da GetCash.

Spostando lo sguardo dai Paesi alle persone, il miliardario più ricco in Europa è il tedesco Kevin David Lehmann (19 anni), che ha ereditato dal padre la catena di drogherie «dm», la più grande d’Europa. Mentre il più vecchio, Sergio Mantegazza (95), presidente e proprietario di Globus, una compagnia di viaggi multinazionale, ha residenza in Svizzera.