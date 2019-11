Mercato immobiliare, è a Milano la terza via più cara d’Europa

Terza in Europa, quinta nella classifica mondiale: Via Monte Napoleone, il cui nome è saldamente associato al Quadrilatero della moda milanese, svetta fra le strade più care sotto il profilo dell’acquisto immobiliare.

Lo rivela il report annuale “Main Streets Across the World” di Cushman & Wakefield, che analizza i canoni di locazione di 448 location di lusso (“prime”) in 68 mercati.

Il prezzo annuo per metro quadro in affitto arriva a costare, nella popolare via meneghina 13.700 euro.

Solo la via dei Campi elisi a Parigi e New Bond Street a Londra possono superare Motenapoleone, con costi rispettivamente di 13.992 e 16.222 euro per metro quadro in affitto sull’anno.

Al primo posto nella classifica globale del 2019, si conferma Causeway Bay a Hong Kong, con 25.965 €/mq/anno di canone mostrando una maggiore resilienza rispetto alle recenti proteste.

New York con la Upper 5th Avenue si posiziona al secondo posto con canoni di locazione a 21.295 €/mq/anno, seguita dalla già citata New Bond Street dove i canoni di locazione su base annua sono aumentati del 2,3% negli ultimi 12 mesi. Via Monte Napoleone, dopo i Campi Elisi, segue al quinto posto nella classifica mondiale di Cushman & Wakefield. Spetta all’australiana Sydney, però, l’aumento più considerevole nei canoni di locazione in Top 10, con un incremento annuo del 17,9%.