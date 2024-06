Milano, Roma e Toscana sono le mete più ambite dei migranti milionari

Per il terzo anno consecutivo, gli Emirati Arabi Uniti sono destinati a conquistare il primo posto come principale polo attrattivo di ricchezza al mondo, con un record di 6.700 immigrati facoltosi che dovrebbero fare degli Emirati la loro casa entro la fine dell’anno, notevolmente incrementati da grandi afflussi dal Regno Unito e dall’Europa.

Così emerge dall’Henley Private Wealth Migration Report 2024, pubblicato dalla società di consulenza internazionale sulla migrazione degli investimenti Henley & Partners che presenta in esclusiva gli ultimi flussi netti in entrata e in uscita di milionari (ovvero la differenza tra il numero di HNWI con un patrimonio investibile liquido di 1 milione di dollari o più che si trasferiscono in un Paese e il numero di quelli che emigrano da un Paese) secondo le proiezioni della società di intelligence patrimoniale globale New World Wealth.

Nel 2024 il Regno Unito dovrebbe registrare una perdita netta senza precedenti di 9.500 milionari, seconda solo alla Cina a livello mondiale, e più del doppio rispetto ai 4.200 che hanno lasciato il Paese l’anno scorso, record a sua volta raggiunto dopo l’esodo di 1.600 individui con un elevato patrimonio netto (HNWI) nel 2022.

Italia tra le 10 mete più popolari per i milionari

E l’Italia? Il nostro Paese si distingue per il suo patrimonio storico unico, la sua diversità culturale e, naturalmente, la sua cucina squisita e i suoi paesaggi mozzafiato. Questi sono solo alcuni dei fattori che spiegano perché negli ultimi anni l’Italia si è rivelata una calamita per gli individui con un alto patrimonio, molti dei quali si stanno trasferendo a Milano e nella regione Lombardia in generale, seguita da Roma e dalla Toscana. Così spiega Jacopo Zamboni, Executive Director Private Clients di Henley & Partners Switzerland, and Program Manager for the Italy Residence by Investment Program.

Nel dettaglio si prevede un trasferimento di oltre 2.200 persone con un elevato patrimonio netto in Italia nel 2024, collocando così il Belpaese tra le 10 destinazioni più popolari per i milionari in viaggio.

I fattori che spingono a scegliere l’Italia

Ma perché gli ultra ricchi scelgono l’Italia? Tanti sono i fattori in gioco. Il primo, secondo Zamboni, è che il nostro paese è il terzo produttore di energia rinnovabile in Europa e un importante esportatore di tecnologie in questo settore. Come terzo contributore al bilancio dell’Agenzia Spaziale Europea, il Paese ha anche una fiorente industria aerospaziale, dalla produzione di componenti all’assemblaggio. Nel settore della microelettronica, le aziende leader hanno accolto con favore la spinta del governo a fare dell’Italia un hub chiave per l’industria dei semiconduttori in Europa, con un importante attore internazionale che ha recentemente investito oltre 3 miliardi di euro nel settore.

Molte persone con un elevato patrimonio netto sono proprietarie di aziende multinazionali che importano beni di alta qualità dall’Italia o hanno investito in imprese italiane in questi e molti altri settori.

A ciò si aggiunge il fatto che, chi investe direttamente o tramite la propria azienda in Italia può ora ottenere un permesso di soggiorno in base al proprio contributo economico al Paese, riducendo in modo significativo la barriera burocratica che spesso veniva percepita come un ostacolo. Il Programma Residence by Investment dell’Italia, che si colloca al quarto posto nel Global Residence Program Index, prevede opzioni di investimento che vanno da 250.000 euro in start-up innovative a 2 milioni di euro in titoli di Stato italiani.

Infine si ricorda che i nuovi residenti fiscali possono trasferirsi in Italia e beneficiare di diversi regimi fiscali tra cui un’aliquota forfettaria del 7% per i pensionati che si trasferiscono in alcune regioni italiane.