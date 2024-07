Microsoft down: black out mondiale. FTSE Mib potrebbe non essere aggiornato

Un guasto ai sistemi informatici sta creando notevoli disagi in tutto il mondo, colpendo sia aeroporti che banche e servizi vari fino alla nostra Borsa italiana. I problemi hanno iniziato a manifestarsi intorno alle due del mattino ora italiana.

Gli utenti Microsoft di tutto il mondo stanno sperimentando una schermata di errore nota come “schermata blu della morte”, nel mezzo di persistenti e diffuse interruzioni tecnologiche.

Cosa è successo a Crowdstrike

Il gigante tecnologico statunitense è stato colpito da un aggiornamento della società di cybersicurezza CrowdStrike che ha provocato una grave interruzione dell’attività informatica. Anche molte altre aziende sono state colpite. Di conseguenza, il problema non è imputabile esclusivamente a Microsoft, ma sembra essere principalmente causato da questo aggiornamento errato di Crowdstrike, che ha avuto un impatto significativo sui sistemi Microsoft e a cascata di numerose aziende nel mondo.

I servizi cloud di Microsoft sono stati ripristinati dopo un’interruzione, ha dichiarato l’azienda, anche se molti utenti hanno continuato a segnalare problemi.

Il CEO di Crowdstrike, George Kurtz, ha dichiarato su X che i problemi sono stati individuati e risolti, e che non si tratta di un attacco informatico. Ha assicurato che la compagnia sta collaborando attivamente con i clienti colpiti e che è stata distribuita una correzione. Gli host Mac e Linux non sono stati interessati dal problema.

Kurtz ha poi dichiarato che l’azienda sta “lavorando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows”, sottolineando che gli host Mac e Linux non sono interessati.

“Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un attacco informatico. Il problema è stato identificato, isolato e una correzione è stata distribuita”, ha dichiarato sui social media.

Disagi negli aeroporti e banche

L’interruzione dell’attività di CrowdStrike ha causato guasti a cascata in diversi settori, con una miriade di compagnie aeree che hanno sospeso l’attività, reti radiotelevisive che sono andate fuori onda e servizi critici in black out.

Gli effetti più pesanti si sono registrati nel settore dei trasporti aerei, con passeggeri che hanno affrontato ritardi, cancellazioni e problemi di check-in in decine di aeroporti globali. Gli scanner delle carte d’imbarco mostravano “messaggio di server offline” e gli aeroporti hanno consigliato ai passeggeri di controllare lo stato dei voli online prima di recarsi sul posto. Tutto ciò ha causato disagi da Sydney a Londra, da Amsterdam a Hong Kong. Anche aeroporti come quelli di Roma, pur non utilizzando Microsoft, hanno risentito dei ritardi internazionali.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, quasi 1.400 voli sono stati cancellati a livello globale, su circa 110.000 in programma. In particolare, secondo l’emittente britannica, in Italia sono stati cancellati 45 voli, mentre e’ andata peggio negli Stati Uniti (512 voli annullati), in Germania (92) e in India (56 voli). Meglio invece in Canada (21 voli annullati).

I servizi finanziari e gli studi medici sono stati interrotti, mentre le emittenti televisive sono andate offline, mentre le aziende di tutto il mondo sono alle prese con una grave interruzione dell’attività informatica.

Le azioni di entrambe le società hanno perso terreno nelle contrattazioni di venerdì mattina. Sembra che per la prima volta ci troviamo di fronte a un vero e proprio blackout globale… L’interruzione ha colpito non solo i singoli utenti, ma soprattutto le grandi istituzioni come le banche (comprese le banche centrali), le borse, gli aeroporti, paralizzando le operazioni durante il periodo di punta delle festività e causando il caos in molti altri settori”, ha dichiarato Grzegorz Drozdz, analista di mercato di Conotoxia, in un commento inviato via e-mail.

Per il ricercatore di cybersicurezza Troy Hunt, l’interruzione tecnologica in corso è destinata a essere la “più grande interruzione informatica della storia”.

Borsa Italia: Ftse MIB potrebbe non essere aggiornato

Borsa Italiana ha comunicato che il valore dell’indice FTSE MIB potrebbe non essere aggiornato. Una comunicazione simile era arrivata stamattina in apertura di contrattazioni, con il ripristino della corretta diffusione circa mezz’ora dopo.

Nel frattempo, con riferimento all’attuale interruzione dei servizi Microsoft, Borsa Italiana aveva comunicato che le attività di negoziazione sui propri mercati hanno aperto e funzionano regolarmente, come in tutte le sedi Euronext.