Michelle-Marie Scaglia entra nel Cda di Elite World Group

A cura di Redazione Wall Street Italia

Elite World Group (EWG), il network leader di agenzie di model management, ha annunciato l’ampliamento del proprio Consiglio di Amministrazione e nuovi processi di corporate governance. Michelle-Marie Scaglia è stata nominata nuovo direttore aggiuntivo, ampliando così il Consiglio di Amministrazione di EWG a tre membri.

Michelle-Marie Heinemann Scaglia è un’imprenditrice americana, un’artista e una pianista classica. È l’amministratore delegato di Old Fashioned Mom, LLC, un marchio di lifestyle di lusso con sede a New York. Il suo impegno filantropico è molto rispettato e ha fatto parte di numerosi consigli di amministrazione, come la Diller-Quaile School of Music e l’Academy of Saint Joseph. Nel 2005, la signora Scaglia ha fondato Blankets for Warmth, un’organizzazione no-profit che distribuisce coperte ai meno fortunati che vivono per strada a Manhattan, N.Y.

Il ruolo e le funzioni dell’amministratore delegato del gruppo, Paolo Barbieri, rimangono invariati, mentre il presidente e proprietario di EWG, Silvio Scaglia, assume direttamente i compiti di indirizzo e supervisione svolti dal Nomination and Compensation Committee, dallo Strategy Committee e dal Communications Committee.

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Michelle-Marie nel consiglio di amministrazione di EWG. La sua esperienza, le sue impeccabili credenziali e il suo impressionante curriculum di imprenditrice e artista poliedrica saranno un’aggiunta estremamente preziosa alle competenze del consiglio. Desidero inoltre elogiare pubblicamente l’eccellente lavoro svolto da Paolo Barbieri in qualità di amministratore delegato, che ha guidato con successo lo straordinario team di persone che costituiscono EWG verso nuovi massimi sia in termini di quota di mercato che di redditività”, ha commentato Silvio Scaglia.

Michelle-Marie Heinemann Scaglia (photo: Getty Images)