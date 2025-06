MEXEM e IBKR, partnership preziosa per gli investitori tra supporto fiscale e assistenza

Una partnership strategica per offrire a trader e investitori italiani un’esperienza digitale unica e completa a 360°: possiamo riassumere così l’importante accordo che MEXEM e Interactive Brokers (IBKR) hanno siglato, aggiungendo servizi di capitale importanza per i clienti del Bel Paese come il supporto fiscale gratuito e una maggiore accessibilità ad un’assistenza avanzata. Vediamo tutto nell’analisi.

L’accordo tra MEXEM e IBKR

In particolare, investire con Interactive Brokers permette di accedere a mercati globali con costi competitivi e una piattaforma avanzata. Tuttavia, per gli investitori italiani, il regime dichiarativo di IBKR ha sempre rappresentato una sfida piuttosto impegnativa sul fronte fiscale. Ora, grazie alla partnership con MEXEM, questo ostacolo viene definitivamente superato: il broker offre un servizio di assistenza fiscale dedicato, garantendo maggiore semplicità nella gestione delle dichiarazioni dei redditi.

Le novità per i clienti

L’accordo MEXEM-IBKR porta dunque delle novità importanti. La più interessante per i clienti è che a partire dal 2025, la rielaborazione fiscale del conto sarà gratuita per sempre per chi soddisfa requisiti facilmente raggiungibili: per accedere a questo servizio, infatti, è sufficiente avere un saldo superiore a 5.000 euro ed effettuare almeno un trade all’anno. Altro fattore determinante per gli investitori è la maggiore accessibilità dell’assistenza: IBKR ha sempre offerto un’assistenza limitata in italiano con un numero di contatto svizzero; MEXEM, invece, offre assistenza in italiano per 11 ore al giorno (dal lunedì al venerdì) via email, WhatsApp, telefono e in condivisione schermo, con un numero telefonico basato a Milano. Inoltre, per chi investe in azioni ed ETF americani ed europei, è possibile operare con un ordine minimo di 1€/1$, rendendo così l’accesso ai mercati ancor più facile.

Il supporto educational

Dulcis in fundo, la formazione su misura per sfruttare al meglio la piattaforma d’investimento. IBKR ha una vasta gamma di risorse educative, ma prevalentemente in inglese. MEXEM mette invece a disposizione centinaia di ore di tutorial in italiano, pensati per aiutare gli investitori a configurare il conto e utilizzare la piattaforma in modo efficace.

Insomma, grazie alla partnership tra MEXEM e IBKR, gli investitori italiani possono ora contare su un supporto fiscale dedicato e gratuito, una migliore assistenza e una formazione più accessibile. Un passo avanti importante per chi punta a trarre il massimo dalla propria esperienza di trading.