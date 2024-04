Meta crolla in Borsa: preoccupano le maggiori spese in AI

Le azioni di Meta Platforms sono scese di oltre il 15% nelle contrattazioni after hours, arrivando così a cancellare miliardi di dollari dal suo valore di mercato, nonostante il gruppo di social media abbia registrato ricavi migliori delle stime nei primi tre mesi del 2024.

Meta alza il velo sui conti: ricavi e utili in aumento

Nel dettaglio la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp ha dichiarato un utile per azione a 4,71 dollari per azione contro i 4,32 dollari per azione previsti da LSEG e ricavi a 36,46 miliardi di dollari contro i 36,16 miliardi di dollari previsti.

I ricavi sono aumentati del 27% rispetto ai 28,65 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente, il tasso di espansione più rapido per qualsiasi trimestre dal 2021. L’utile netto è più che raddoppiato a 12,37 miliardi di dollari, o 4,71 dollari per azione, da 5,71 miliardi di dollari, o 2,20 dollari per azione, di un anno fa.

Uno dei motivi per cui l’utile netto è aumentato è che, a fronte di un’accelerazione della crescita dei ricavi, i costi di vendita e marketing sono diminuiti del 16% rispetto al periodo precedente.

Meta ha dichiarato di prevedere per il secondo trimestre un fatturato compreso tra 36,5 e 39 miliardi di dollari. Il punto medio della forchetta, 37,75 miliardi di dollari, rappresenterebbe una crescita del 18% rispetto all’anno precedente ed è inferiore alla stima media degli analisti di 38,3 miliardi di dollari.

Titolo crolla in Borsa. Ecco perché

Ma nonostante i buoni risultati trimestrali, il titolo di Meta è crollato in Borsa. Il sell-off delle azioni si è accelerato all’inizio della call dopo che l’amministratore delegato Mark Zuckerberg si è lanciato in una discussione sugli investimenti, in particolare in settori come gli occhiali e la realtà aumentata in cui l’azienda attualmente non guadagna. E ha detto che gli investimenti nell’intelligenza artificiale aumenteranno.

Nel dettaglio Meta, la cui famiglia di app comprende anche Instagram e WhatsApp, ha alzato le previsioni di spesa annuale in conto capitale a 40 miliardi di dollari da 37 miliardi, citando il desiderio di “accelerare” la spinta in corso per espandere le sue capacità di intelligenza artificiale. L’anno scorso Meta ha speso 28,1 miliardi di dollari. Zuckerberg, che in precedenza aveva appoggiato severe misure di riduzione dei costi per gran parte del 2023, ha affermato che i maggiori investimenti sono necessari per aiutare Meta a diventare “l’azienda di intelligenza artificiale leader nel mondo”.

“Una tale affermazione si traduce in una leggera riduzione delle tendenze di fatturato”, hanno dichiarato gli analisti di Goldman Sachs in una nota ai clienti.

E gli investitori non hanno gradito. Le azioni di Meta sono crollate del 19% nelle contrattazioni after-hours di ieri, azzerando più di 200 miliardi di dollari di valore di mercato.