Meta, a breve Instagram e Facebook a pagamento nell’UE

La holding di Mark Zuckerberg, Meta Platforms, intende rendere il servizio di Instragram e Facebook senza pubblicità a pagamento per gli utenti europei. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il costo dell’abbonamento per l’utilizzo delle piattaforme social di Zuckerberg sarebbe di $14 al mese. Gli utenti europei avrebbero la possibilità di pagare l’abbonamento oppure utilizzarli gratis, accettando le pubblicità personalizzate, secondo quanto si apprende della proposta avanzata da Meta Platforms alle autorità di regolamentazione UE. Per il momento un servizio a pagamento negli Stati Uniti non è previsto.

Meta Platforms, il piano di abbonamento

Dunque 14 dollari al mese è quanto chiede Meta Platforms agli utenti europei per il servizio di Instagram e Facebook, qualora non accettassero di consentire alla società di Zuckerberg di continuare ad applicare la propria attività digitale basata sugli annunci pubblicitari mirati. Secondo la proposta presentata dal colosso dei social media alle autorità di regolamentazione UE.

L’ultima mossa di Meta è un tentativo di aggirare le regole dell’Unione Europea, che chiedono al colosso dei social di chiedere il consenso degli utenti prima di mostrarli annunci pubblicitari personalizzati.

La società di Menlo Park, California, ha dettagliato il piano negli incontri di settembre con i regolatori della privacy in Irlanda e con i regolatori della concorrenza digitale a Bruxelles. La società di Zuckerberg ha dichiarato che spera di implementare il piano, soprannominato SNA (Subscription no ads) ovvero abbonamento senza pubblicità nei prossimi mesi.

Nel dettaglio, secondo il piano presentato alle autorità di regolamentazione, Meta intende addebitare agli utenti circa 10 euro al mese per ciascun account di Facebook o Instagram collegato dal desktop e circa 6 euro per ogni account aggiuntivo collegato dallo stesso desktop. Mentre, per quanto riguarda i dispositivi mobili il prezzo salirebbe a circa 13 euro al mese perché la società tiene conto delle commissioni addebitate dagli app store di Apple e Google sui pagamenti in-app.

“Meta crede nel valore dei servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati. Tuttavia, continuiamo a valutare opzioni che garantiscano la conformità ai requisiti regolatori in continua evoluzione. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere”. Ha commentato cos’ un portavoce di Meta.

Il piano di lanciare i servizi social a pagamento, rappresenta un’importante svolta importante per l’azienda. Il ceo, Mark Zuckerberg ha sempre insistito sul fatto che i servizi principali della società dovrebbero rimanere gratuiti e disponibili a persone di tutte le classe sociali.

La regolamentazione UE

A spingere la proposta di abbonamento a pagamento di Meta sono state le richieste da parte dei regolatori della privacy UE, guidati dall’Irlanda, di chiedere il consenso degli utenti prima di mostrare gli annunci personalizzati.

Separatamente, il braccio esecutivo dell’UE, la Commissione, ha dichiarato il mese scorso che Instagram, Facebook e la rete pubblicitaria di Meta rientrerebbero nell’ambito della nuova legge sulla concorrenza digitale, chiamata Digital Markets Act. La società di Zuckerberg ha dichiarato che spera che il piano di abbonamento possa soddisfare ed essere conforme alle norme europee.

Le entrate di Meta in UE

La holding ha riferito che le entrate complessive in Europa nel secondo trimestre sono stati pari a circa 17,88 dollari per utente. Tuttavia, la cifra reale del ricavo medio mensile per gli utenti europei è probabilmente leggermente più alta, perché la regione europea comprende diversi paesi extra-UE, tra cui Turchia e Russia, che non sono state inserite nel calcolo. Secondo le stime della stessa società, Meta Platforms conta 258 milioni di utenti mensili di Facebook e 257 milioni di utenti di Instagram all’interno dell’Unione Europea.