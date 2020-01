Messina (Intesa): “Sulla sostenibilità pronti ad accelerare”

Intesa Sanpaolo ha presentato a Milano l’incontro di rendicontazione dei risultati e di presentazione dei progetti del gruppo bancario in tema di sostenibilità.

La rivoluzione in atto a livello globale, che ha portato in primo piano i temi sociali, ambientali e di buona governance aziendale, richiede cambiamenti profondi e investimenti ingenti.

ha sottolineato l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina introducendo, presso il Centro Congressi Cariplo di Milano la Giornata per lo sviluppo sostenibile.

ha rivendicato l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo che ha proseguito:

Il sostegno degli azionisti

“Possiamo farlo – ha sottolineato l’a.d. di Intesa Sanpaolo, perché siamo capaci di produrre risultati stabili e sostenibili per i nostri azionisti. Lo facciamo sapendo che i nostri azionisti core, come le fondazioni, sono allineati e hanno il nostro stesso punto di vista su queste questioni e che hanno gli stessi nostri schemi valoriali”.

Tra gli investitori core di Intesa Sanpaolo Messina ha sottolineto il ruolo delle Fondazioni che,

mentre tra gli azionisti stranieri

una spinta forte verso i temi della sostenibilità arriva dal leader globale dell’asset management BlackRock, presente alla giornata con il suo presidente Rob Kapito.

“L’Italia è un Paese molto forte – ha rimarcato Messina – con un settore imprenditoriale che non ha eguali in Europa per capacità di export e con un settore famiglie che conta su 10 trilioni di euro di risparmi. Ci sono alcuni elementi di attenzione, come il debito pubblico, ma il Paese è strutturalmente molto forte e può continuare a rimanere sostenibile e stabile, a prescindere da chi lo governa. Ritengo che nel corso del prossimo anno Intesa Sanpaolo potrà fare altri passi avanti sui temi e sui progetti sociali e ambientali che le stanno a cuore”.