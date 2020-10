Mercato immobiliare: le case di pregio a Venezia non soffrono il Covid

Sembra un miracolo e anche poco credibile, ma il mercato immobiliare, in Italia, è stato toccato poco o niente dalla pandemia e dalla correlata crisi economica e occupazionale.

Secondo le stime Istat nel 2° trimestre 2020 l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate è cresciuto del 3,1% sul trimestre precedente e del 3,4% sullo stesso periodo del 2019.

I prezzi delle abitazioni registrano tassi tendenziali positivi in tutte le ripartizioni geografiche. Il Nord-Ovest e il Nord-Est mostrano aumenti marcati (rispettivamente +5,5% e +4,1%); seguono sud e Isole (+2,3%) mentre il Centro si attesta su un tasso di crescita più basso (+0,9%).

Anche su base congiunturale si registra ovunque un’ampia crescita dei prezzi delle abitazioni (+15,9%). I prezzi aumentano, ma in misura più contenuta, anche a Torino (+1,8%) e a Roma (+1,3%).

Un caso a sé è rappresentato da Venezia “qui il mercato immobiliare, soprattutto nella fascia alta, è abbastanza resistente ai cambiamenti economici e politici, anche durante questi tempi di Covid.

“Una combinazione di venditori con immobili in famiglia per molti anni, combinata con acquirenti con una visione a lunghissimo termine che acquistano principalmente per investimenti culturali – dice Ann-Marie Doyle di Venice Sotheby’s International Realty – assicura che Venezia non diventerà mai il seminterrato d’affari d’Europa. Questo non vuol dire che gli affari non si possono fare – gli italiani amano negoziare, ma non si aspettano prezzi stracciati. Il fascino e lo charme di Venezia aumentano di anno in anno, spinti non solo dalla sua bellezza e dalla sua storia, ma anche dalla sua posizione importante e strategica nel mondo dell’arte”.