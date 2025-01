Mercati, prospettive contrastanti al di fuori degli Stati Uniti

Mentre l’inflazione si attenua e le banche centrali di tutto il mondo tagliano i tassi di interesse, le prospettive per l’economia globale restano decisamente contrastanti. Come negli ultimi anni, gli Stati Uniti e l’India continuano a guidare l’attività economica globale, mentre le economie più deboli di Europa e Cina cercano di stimolare la crescita.

Con i mercati del lavoro statunitensi in buona salute, la crescita degli utili solida e l’incremento degli investimenti delle imprese, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha recentemente alzato al 2,2% le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti nel 2025. Questa previsione ha compensato le revisioni al ribasso per altri Paesi avanzati, comprese le maggiori economie europee. La Cina, invece, continua a lottare con una flessione del settore immobiliare e con le preoccupazioni per l’intensificarsi della guerra commerciale dopo la vittoria del presidente eletto Donald Trump.

Gli Stati Uniti godono di numerosi venti di coda a livello economico, industriale e aziendale. Il Giappone sta beneficiando di alcuni venti di coda. Sia l’Europa che la Cina stanno affrontando dei veri e propri venti contrari.

Il ciclo economico USA invecchia al contrario

Invece di muoversi attraverso il tipico ciclo economico a quattro fasi che ha caratterizzato il secondo dopoguerra, l’economia sembra passare dalla fine del ciclo a quella intermedia, evitando così una recessione.

Un’economia di metà ciclo è generalmente caratterizzata da un aumento degli utili aziendali, da un’accelerazione della domanda di credito, da un’attenuazione delle pressioni sui costi e da un orientamento verso una politica monetaria neutrale. Storicamente, i periodi di metà ciclo hanno fornito un contesto favorevole alle azioni. Come sempre, è importante riconoscere che i risultati del passato non sono predittivi dei risultati dei periodi futuri. Tuttavia, se l’economia statunitense continuerà a crescere in modo robusto, i mercati potrebbero trarne giovamento.

Nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, le divergenze sono maggiori. Alcuni punti luminosi, tra cui l’India, sono destinati a guidare il mondo, generando alcuni dei tassi di crescita più elevati. L’India sta beneficiando di un cambiamento post-pandemia nelle catene di approvvigionamento globali, aumentando la sua base produttiva di telefoni cellulari, elettrodomestici e prodotti farmaceutici, tra le altre cose.

Nel frattempo, l’economia europea continua a oscillare tra espansione e contrazione, appesantita dalla guerra in Ucraina, dagli alti prezzi dell’energia e dagli stretti legami con la lenta economia cinese. In risposta, la Banca Centrale Europea (BCE) ha iniziato a tagliare i tassi di interesse quest’anno, prima della Federal Reserve (Fed) statunitense, nella speranza di rilanciare l’economia dell’eurozona.

In Cina, il governo ha lanciato un massiccio programma di stimolo volto a contrastare la debolezza cronica del mercato immobiliare e il rallentamento della produzione industriale. Ma sul ruolo della Cina nel commercio internazionale incombono nubi oscure, dal momento che la nuova amministrazione Trump ha dichiarato di voler aumentare i dazi sulle importazioni cinesi.

Investire in un ciclo di riduzione dei tassi

Ad alimentare le aspettative di crescita economica, le principali banche centrali mondiali – la Fed, la BCE e la Banca Popolare Cinese – si sono impegnate ad allentare la politica monetaria negli ultimi mesi del 2024.

Dei sette cicli di allentamento della Fed dal 1984, tre si sono verificati al di fuori di una recessione. Durante questi cicli non recessivi, l’indice S&P 500 ha registrato un rendimento medio del 27,9% dal primo all’ultimo taglio, con la maggior parte dei settori che hanno registrato guadagni a due cifre. Sulla base di questi risultati, la storia suggerisce che i tagli dei tassi quando l’economia era in crescita sono stati un vantaggio per gli investitori azionari statunitensi.