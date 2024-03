Mercati: perchè puntare su Europa e Giappone

Sono diversi i mercati azionari globali che hanno iniziato l’anno toccando i massimi storici, grazie a dati economici resilienti e utili aziendali solidi. Ma a inizio del secondo trimestre, la domanda ricorrente è quale sarà il futuro per i mercati azionari.

Helen Jewell – Chief Investment Officer, BlackRock Fundamental Equities, EMEA, evidenzia le prospettive future per i mercati azionari globali, che hanno raggiunto livelli record.

I prossimi passi per il mercato azionario

Secondo l’esperto, la crescita del mercato azionario si sta verificando in più aree del mercato e lo slancio potrebbe continuare nel secondo trimestre dell’anno, anche se i rendimenti potrebbero essere più contenuti e in una fascia più ampia del mercato.

Tuttavia, avverte l’analista,, non ci sarà un ritorno all’era del “denaro facile” post crisi finanziaria globale (Global Financial Crisis – GFC), ma “assisteremo a un divario maggiore tra chi ha meglio o peggio performato nel mercato azionario in un regime di investimento più alfa-centrico”.

L’outlook per l’Europa e il Giappone premiano la selezione attiva dei titoli. Così guardando all’Ue, i mercati hanno toccato i massimi storici, ma il divario di valutazione rispetto ai titoli statunitensi rimane storicamente ampio.

Secondo Jewell, sono tre le ragioni per cui tale divario potrebbe ridursi:

Un contesto favorevole. Il contesto macroeconomico europeo è migliorato. Potenziali tagli dei tassi. L’inflazione in Europa è tornata a livelli vicini al target della Banca centrale europea (BCE), aumentando la probabilità di tagli dei tassi nel secondo trimestre. Questo dovrebbe fornire ulteriore sostengo alle economie e ai titoli europei. Tornano i buyback. I titoli azionari europei potrebbero non attrarre ancora un forte interesse da parte degli investitori globali; tuttavia, il management delle aziende riconosce l’attrattiva delle proprie azioni a questi prezzi, con i buyback in Europa che hanno raggiunto massimi storici.

Guardando invece al Giappone, i tre motivi per esplorare questo mercato, a detta dell’esperto, sono:

Cambiamenti aziendali. Le valutazioni azionarie giapponesi sono vicine ai livelli medi dell’ultimo decennio, ma i rendimenti complessivi dei titoli azionari – che indicano la redditività e l’efficienza delle aziende – sono aumentati a seguito delle riforme aziendali applicate da diversi anni. Remare nella stessa direzione. A nostro avviso, le attività di importanti istituzioni dovrebbero combinarsi per dare ulteriore sostegno ai titoli azionari giapponesi. Aziende che investono. Il trend del “friend-shoring” sta stimolando le imprese giapponesi, in quanto le aziende internazionali investono capitale nel Paese.

Ue e Giappone: quale aziende brilleranno

“Sebbene riteniamo che i mercati azionari europei e giapponesi siano ben posizionati nei prossimi mesi, continua l’analista, prevediamo una crescente divergenza degli utili all’interno delle regioni, poiché le società continuano ad adattarsi a un nuovo regime di tassi e inflazione più elevati.

La selettività è fondamentale e le società i cui utili sono guidati da potenti trend di crescita sostenuti nel corso degli anni (mega-forze) dovrebbero prosperare.

Così da una parte in Europa, potrebbero essere le aziende del settore sanitario con farmaci blockbuster che affrontano le malattie associate all’invecchiamento della popolazione; le aziende industriali che forniscono soluzioni globali per la transizione verso basse emissioni di carbonio; o le aziende di apparecchiature per semiconduttori essenziali per la produzione di chip sempre più piccoli, fondamentali per l’elettrificazione e l’intelligenza artificiale (AI).

Dall’altra parte il Giappone è un importatore di energia e, di conseguenza, ha diverse aziende con expertise nell’efficienza energetica e nell’elettrificazione, tra cui aziende all’avanguardia nel settore dei semiconduttori e delle batterie. Inoltre, dal momento che la forza lavoro giapponese è in declino da decenni, si è sviluppato un gruppo di aziende che offre soluzioni leader a livello mondiale per l’invecchiamento demografico delle società, come aziende di robotica, automazione e med-tech.